Photocircle in a nutshell

Auf photocircle.net bieten über 700 internationale Künstler ihre Bilder zum Verkauf an. Kunden können entweder hochwertige Kunstdrucke aus der Galerie kaufen oder eigene Bilder drucken lassen. Mit jedem Kauf fließen je nach Wandbild bis zu 50% des Gesamtpreises in ein humanitäres oder Entwicklungsprojekt in der Region, in der das jeweilige Bild entstanden ist. So konnten wir bereits über 60 Projekte erfolgreich finanzieren! Die Idee dahinter ist, die Bildmotive an dem durch die Fotos erwirtschafteten Profit zu beteiligen.

Kleiner Rückblick

„Die Idee entstand auf einer Weltreise. Ich hatte ein ungutes Gefühl dabei, Menschen – oftmals ohne deren Wissen – in ihrem Alltag zu fotografieren. Zu Hause erntete ich viel Zuspruch für die Bilder und hätte viele davon sogar verkaufen können. Das fühlte sich falsch an, da die Motive dabei komplett außen vor waren. Dabei waren sie doch der eigentliche Grund für das gelungene Foto.“ (Thomas Heinrich, Gründer)

Unsere Vision...

Immer häufiger nutzen Fotografen das Internet für den Verkauf ihrer Bilder. Doch nur selten profitieren auch die Fotomotive von dem verdienten Geld. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht das zu ändern: Zusammen mit nationalen und internationalen Hilfsorganisationen wollen wir den Menschen und Ländern etwas zurückgeben, die unsere Bilder zu etwas Einzigartigem machen.

... und ihre Umsetzung

Da sowohl unsere Fotografen als auch wir auf Teile des Erlöses verzichten, können wir bei hoher Produktqualität gleichzeitig sehr faire Preise anbieten. Unsere Kunden erhalten somit hochwertige Fotokunst und gleichzeitig die Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Das Resultat: ein Kreislauf, von dem alle Beteiligten profitieren.

Partner von Photocircle sind unter anderem die UNO Flüchtlingshilfe, CARE Deutschland, Plan International, die deutsche AIDS Hilfe, aber auch lokale Initiativen wie die Schülerpaten Berlin.

Und das haben wir bereits erreicht

Durch Photocircles Projektunterstützung konnten bereits über 60 Bildungs- und Entwicklungsprojekte weltweit finanziert werden. Zum Beispiel erhielten dank unserer Finanzierung Familien in Myanmar und Niger Jungschweine beziehungsweise Ziegen zum Aufbau einer Tierzucht. In Bangladesch haben wir zehn Mädchen die Grundschulbildung finanziert und auf den Philippinen nach dem verheerenden Taifun Haiyan Nothilfe für 15 Familien ermöglicht. In Burkina Faso konnten wir Kindergartenplätze finanzieren und in Myanmar zehn Familien mit Wasserfiltern für sauberes Trinkwasser ausstatten. Zuhause in Berlin unterstützen wir die Kulturloge und Schülerpaten Berlin sowie die Bürgerinitiative Moabit Hilft!.

Wen wir erreichen möchten

Zu unseren Kunden zählen Privatpersonen ebenso wie Unternehmen, die mit Fotokunst und eigenen Bildern ihr Zuhause oder ihre Büroräume verschönern und dabei gleich noch etwas Gutes tun möchten. Auch Fotografen, die ihre Werke in Galerien oder Ausstellungen von ihrer besten Seite zeigen möchten, gehören zum zu unserem Kundenstamm.

Portfolio

Unser Fokus liegt auf hochwertiger Fine Art Fotografie und Illustrationskunst von erstklassigen Küntlern aus der ganzen Welt. Photocircle bietet Bilder auf Leinwand, Alu-Dibond, Fine Art Papier, Acrylglas oder als gerahmtes Poster in verschiedensten Variationen und bester Qualität an. Alle Produkte werden ausschließlich vor Ort in Deutschland und nach ökologischen Standards hergestellt. Da wir von hohen Margen und teuren Marketingkampagnen bewusst absehen, kann Photocircle beste Produktqualität zu fairen Preisen bieten und gleichzeitig soziale Projekte weltweit unterstützen.