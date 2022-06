Hallo, Ich bin gelernte Journalistin, habe Politik studiert und für Fernsehsender, Filmfirmen und PR-Agenturen gearbeitet, oft im Bereich Politik und Gesellschaft. Meine andere Passion ist Wohnen und Einrichten – ich habe schon als Kind lieber das Puppenhaus eingerichtet als mit Puppen gespielt. Als Öffentlichkeitsarbeiterin pflege ich seit einiger Zeit den Blog von Guru-Shop, dem größten Online-Shop für Asien, Vintage und Hippie Chic in Deutschland. Bei meinen Recherchen stoße ich auf viele Wohn- und Einrichtungsthemen, die über das klassische Guru-Shop-Spektrum hinausgehen – obwohl das an sich schon sehr breit ist. Diese spannenden Trends und Wohnstile präsentiere ich jetzt in meinem Stilmixblog. Wobei meine Lieblingsthese ist, dass die wahre Kunst des individuellen Einrichtens darin besteht, richtig zu mixen: Das Moderne mit dem Nostalgischen, das Klassische mit dem Avantgardistischen, das Raue mit dem Kuscheligen. Stilmix ist das neue Schwarz!