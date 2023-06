Das Visions Haus ist Teil der Visions Schmiede GmbH in Ringgenberg, Berner Oberland, Schweiz. Die Visions Schmiede (Geschäftsführer: Martin Bertsch) bietet Case Management, Coaching, Therapie und Kurse an und nutzt und vermietet das Visions Haus. Website: www.visionshaus.ch

Mit dem Visions Haus haben wir, Martin & Doris Bertsch, 2011 ein einzigartiges Seminar- und Wohnhaus geschaffen, welches Ökologie, Energetik und Ästhetik verbindet. Ökologie: Strohballenhaus in tragender Holzbauweise mit Lehminnenputz, Innenausbau mit rein natürlichen, hochwertigen Materialen, wunderbare Ökobilanz aber kein Energienachweis (Minergie P) weil bewusst auf eine Lüftungsanlage verzichtet wurde. Energetik: harmonikale Architektur (genaue Proportionen) im Kurspavillon und in den Grundrissen des Hauses. Ästhetik: künstlerische Gestaltung der Lehmwände und Gartenanlage mit viel Liebe ins Detail.

Das Visions Haus besteht aus 2 getrennten Wohneinheiten: eine Familienwohnung mit Büro in den Obergeschossen und im Erdgeschoss und Untergeschoss (leichte Hanglage) ein Seminarhaus mit 7 Gästezimmern mit eigenem Bad, Profiküche, Ess- und Mehrzweckraum, Wellnessraum mit Sauna, einer gedeckten und einer offenen Terrasse dazu gehört ein Garten mit Kurspavillon (50m2), Naturschwimmteich, Feuer-, Luft-, Erde-, und Wasserplatz, Bio Gemüse & Blumengarten, Rasenflächen und Obstbäumen.

Im Seminarhaus finden Seminare der Visions Schmiede GmbH (integrative, ganzheitliche Visionsarbeit für Einzelpersonen und Firmen sowie Kurse über Hochsensibilität) statt und es wird an externe Gruppen für Seminare, Workshops und Retraiten vermietet. Das Visions Haus steht Gruppen auch als luxuriöses Feriendomizil zur Verfügung: nur 4km vom weltbekannten Interlaken entfernt, können Sie hier die alpine Bergwelt in unmittelbarer Nähe zu Eiger (Eigernordwand), Mönch und Jungfrau (Top of Europe) mit türkisblauen Bergseen und Gletscherlandschaften erkunden und sich im Winter auf über 200km Pisten mit Traumpanorama vergnügen.