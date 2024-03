In der Werkstatt fertigen wir in kleinen Serien einzigartige Holzprodukte - hochwertig, geradlinig und mit viel Liebe zum Detail. Besonderen Wert legen wir auf naturverträgliche Materialien und Prozesse – und natürlich auf eine herausragende Qualität.





Wir bieten Produkte, die uns selbst begeistern. Produkte, die sich durch bemerkenswertes Design und hohe Funktionalität am Markt hervorheben. Wir wollen, dass sich klotzaufklotz durch eine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Unternehmensphilosophie fernab von Massenproduktion behauptet. Keine Trends, keine Mode, keine Einwegkultur - sondern zeitlose Ästhetik und Funktionalität. Wohnen soll Freude bereiten – da sind wir uns sicher. So reicht unser Sortiment von praktischen Küchenhelfern, über Wanduhren bis hin zu Tablet-Halterungen.





Seit 2011 produzieren wir nun schon zeitlose Produkte aus unserem Lieblingswerkstoff: Holz. Das ursprünglich von Mathias und Tim gegründete Unternehmen ist mittlerweile zu einem kleinem Team herangewachsen. Vielen Dank für Eure Unterstützung, Yasemin, Erika und Herbert!





So produzieren und vertreiben wir aktuell aus über 38 Produktkategorien mehr als 550 verschiedene Produktvarianten und sind dabei in der Lage, nahezu alle Produkte direkt am nächsten Werktag an Dich, unseren Kunden, zu versenden.





Wie Du siehst hat sich bei klotzaufklotz in den letzten Jahren einiges getan. Ohne wen das alles nicht möglich gewesen wäre: unsere Kunden! Vielen Dank für das Vertrauen, die Unterstützung und die vielen positiven Rückmeldungen!