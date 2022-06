Herzlich Willkommen bei FORMSCHÖN,

der Tischlerei für Möbelbau und dem eigenen Produkt Gartenkubus am Ammersee, gegründet 1991 in München.



22 Jahre Schreiner-Erfahrung in Entwurf, Planung und Ausführung haben mir gezeigt, dass der Mensch in der Gestaltung seines individuellen Lebensraumes im Mittelpunkt stehen muss. Dies ist mehr denn je unser erstes Anliegen.