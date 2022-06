Ob bei der Revitalisierung des Frankfurter Bahnhofsviertels,

Projekten für „neues Wohnen“ auf dem Riedberg, eines +-energie-quartiers in Offenbach, der Entwicklung des Maincafes oder dem Bau eines innerstädtischen Hotelhochhauses: In unserer Arbeit gehen die Bereiche Architektur und Stadtplanung fließend ineinander über. Das soll auch so sein. Schließlich hat jedes Gebäude sein Umfeld und trägt Architektur immer auch zur Güte eines Quartiers bei. Es zählt zu den besonderen Kompetenzen unseres Büros, dies nicht nur zu wissen, sondern in unsere Arbeitsweise und Lösungsvorschläge konzeptionell einzubeziehen.

bb22 I architektur steht in der Tradition des Architekturbüros, das seine Entwürfe von der ersten Studie bis zur Montage des letzten Türgriffs verfolgt. Nur so lassen sich außergewöhnliche architektonische Qualitäten erzielen. Hierunter verstehen wir überraschende Grundrisse, sorgfältig gestaltete Fassaden, aktuellste Gebäudetechnik, Niedrigenergiestandards und Nachhaltigkeit.