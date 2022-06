Naturmöbel Eckhart Bald - 27 Jahre Natur und Design in Münster

Eckhart Bald ist Team 7 in Münster. Bei uns erhalten Sie alles zum Einrichten. Komplette Einrichtungen planen wir mit Ihnen. Küchen, Tische und Stühle, aber auch Betten, begehbare Kleiderschränke mit Schiebetüren, hochwertig in Massivholz verarbeitet sind unser Programm. Wir führen viele hochwertige Hersteller wie Team 7, Göhring, Kornmüller, Seltz, Göhring, Variér und Moizi. Möbel nach Maß aus unserer eigenen Tischlerei fertigen wir zusätzlich: in jeder europäischen Holzart, Funktion und Form - Hauptsache aus Massivholz und mit geölten Oberflächen. Wir bauen Einrichtungen und Einzelmöbel nach Ihren oder unseren Entwürfen. Genießen Sie - vielleicht bei einer guten Tasse Kaffee - die Atmosphäre des besonderen Möbelhauses in noch sehr traditionell erhaltenen Räumen der ehemaligen Kornbrennerei Appels an der Weseler Straße. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit sind hochwertige Küchen mit Geräten von Miele, aber auch allen anderen Herstellern. Die schönsten, von uns realisierten Küchenbeispiele finden Sie hier!