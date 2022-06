Was ist Airbnb?

Airbnb wurde 2008 im Silicon Valley in San Francisco gegründet und ist der weltweit bekannteste Community-Marktplatz, um außergewöhnliche Unterkünfte rund um den Globus zu entdecken, zu buchen und zu vermieten – online oder über ein Mobiltelefon. Egal ob eine Wohnung für eine Nacht, ein Schloss für eine Woche oder eine Villa für einen Monat – Airbnb bietet einzigartige Reiseerlebnisse für jeden Geldbeutel in mehr als 35.000 Städten und 190 Ländern. Gleichzeitig ist Airbnb die einfachste Möglichkeit, Millionen von Reisebegeisterten die eigene Wohnung zu präsentieren und so mit ungenutztem Wohnraum Geld zu verdienen.

Geschichte

Mit einer Luftmatratze (engl. Airbed) und einem selbst gemachten Frühstück (engl. Breakfast) begann im Jahr 2008 die Erfolgsgeschichte von Airbnb. Die beiden Gründer Joe Gebbia und Brian Chesky boten während einer großen Design-Messe in San Francisco – Hotelzimmer waren in diesen Zeiten knapp – ihre Wohnung als Übernachtungsmöglichkeit für Messegäste an.Schnell stellte sich heraus, dass eine ganze Menge Leute nach alternativen Unterkünften suchen. Als es darum ging, die kreativen Ideen von Brian und Joe in die Tat umzusetzen, kam Nathan Blecharczyk mit ins Gründerteam

Kosten

Das Einstellen von Unterkünften ist kostenlos. Airbnb finanziert sich über eine Servicegebühr, die Gastgeber (3%) und Gast (6-12% je nach Höhe des Gesamtbetrags) bei der Buchung bezahlen müssen.

Sharing Economy

Airbnb ist Vorreiter der sogenannten Sharing Economy – einer Bewegung, die das Teilen von persönlichen Gegenständen mit anderen Menschen über das Internet bezeichnet. Ziel ist eine nachhaltigere Nutzung bestehender Ressourcen und die Wandlung zu einer Gesellschaft, die sich nicht länger durch Besitz, sondern vielmehr durch Zugang definiert. Dabei unterstützen wir weltweit „Mikro-Unternehmer“, die durch das Teilen ihres Wohnraums in der Lage sind, ihre Rechnungen zu bezahlen und in ihren Wohnungen zu bleiben.