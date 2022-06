Kamine & Wein ist in erster Linie ein Fachhandel für Kaminöfen. Wir führen die derzeit besten Marken wie Skantherm, Xeoos, Sikken, Ganz, Morsö, Hwam, Rika und Attika.

Wir beraten in unseren Ausstellungsräumen im Kamine & Wein, Prinzenallee 58 in Berlin und in der Rothen Mühle in der Karl-Marx-Str.26 in 16259 Falkenberg. In unserer Wassermühle sollen diverse Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien vorgeführt werden. Auch hier wird derzeit eine Kaminausstellung Stück für Stück aufgebaut. Darüber hinaus montieren wir in Berlin und Brandenburg die von uns angebotenen Produkte. Hierzu zählen Kaminöfen für Scheitholz, u.a. aber auch für Holz- und Braunkohlebriketts und hoch effiziente Pelletkaminöfen.

Hinzu führen wir einen Weinhandel in der Prinzenallee mit gemütlicher Weinstube. So wird unser Sortiment besonders geschmackvoll abgerundet.