Wir sehen es als unsere Aufgabe/das "Licht" so in den Baukörper zu integrieren, damit dieses nur als Schattennut erkennbar ist, um eine dezente, indirekte Beleuchtung zu erzeugen. Dies bewirkt eine angenehme, beruhigende Atmosphäre, die es vermag, positiv auf Stimmung, Wohlbefinden und Wohlwollen des Betrachters einzuwirken. Sie werden verwendet, um gezielt Akzente zu setzen, die Aufmerksamkeit zu lenken oder auch nur um Prestige und Exklusivität zu vermitteln. Ein Lichtszenarium für den Raum, einfaches und blendfreies Licht, unter Verwendung der jetzigen Baumaterialien, z.B. Gipskartonplatten oder Nassputze im Einklang mit der aktuellen Technik.

Das Ergebnis ist schlank, filigran, ja sogar scheibenhaft. Unsere Profile fügen sich in die Materialien ein und verschmelzen so zu einem Baukörper, der nun wie aus einem Guss erscheint. Ein neuer Maßstab für jeden Designer, Architekten, Planer und Bauherren! Die Vorteile sind unverkennlich: keine aufwendigen und monströsen Aufkantungen oder Aufbauteneinfaches Integrieren in die Baumaterialienextreme Zeitersparnis für das Handwerk / Ausbauermoderne Plattform für den Einsatz gegenwärtiger und zukunftsorientierender Techniken z.B. LEDEnergieeinsparung "Green Thinking" jetzt für uns und unsere Kinder. Durch die Einsatzmöglichkeiten sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung sind dem Profil keine Aufgaben zu groß und dem Anwender keine Grenzen gesetzt. Für jeden Einsatzort, für jedes Zuhause und für jeden Kunden wird eine individuelle und perfekt zugeschnittene Lösung gefunden.