Mit der Bauerfahrung und in Kenntnis der Problematik beim Einbau von Bade- und Duschenwannen spezialisierte sich die GABAG in diesem Bereich der Sanitärtechnik – und leistete von Beginn weg Pionierarbeit.



Die GABAG Wannenträger waren die ersten Ihrer Art und setzten, was Schalldämmung und Einfachheit in der Montage betrifft, völlig neue Massstäbe. Auch die heutigen GABAG Wannenträger sind vorbildlich und erfüllen die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA-Norm 181 auf dem Rohbetonboden. Auch der Innovationsgeist und das Qualitätsbewusstsein sind geblieben. Immer wieder sorgt GABAG mit Neuheiten für Aufsehen. Die bis ins Detail durchdachten und qualitativ hochwertigen Produkte werden weitherum geschätzt und zum Teil bis nach Übersee exportiert.



Obwohl GABAG längst eine internationale Ausstrahlung geniesst, ist das Unternehmen durch und durch schweizerisch geblieben. Wie zu den Anfangszeiten wird auch heute noch jedes Produkt in Küssnacht am Rigi gefertigt. Nur so können die hervorragende Qualität, die hohe Flexibilität und die kurzen Lieferfristen garantiert werden.