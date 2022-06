Unsere Möbelfirma ist ein mittelständiges Unternehmen mit Sitz in Hamburg, welches sich mit dem Onlinemarketing und Direktverkauf in der Möbelbranche, speziell im Kastenmöbel- und im Polstermöbel Bereich beschäftigt. Wir bieten Ihnen ein unheimlich umfangreiches Assortiment von klassischen und modernen Möbelstücken an.

Wenn Sie einen Blick auf unsere Kollektionen im Shop werfen, können Sie sich eine Vorstellung erschaffen, wie vielfältig unser Angebot ist: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Polstermöbel, Büro-, Kinder- und Vorraum Möbel, Anbauwände, Accessoires und Deko. Sogar eine Hotel Ausstattung ist für uns kein Problem. Dies wird durch unsere Zusammenarbeit mit zahlreichen Herstellern, überwiegend aus Italien, ermöglicht.

Die italienischen Hersteller vereinen klassische Möbel im eleganten Stil mit modernen Formen und Funktionalität. Egal, ob es um Sofas, Schränke, Betten, Kommoden, Vitrinen, Anrichten, Tische, Stühle oder Regale geht, jedes Stück wird durch ein ästhetisches italienisches Design und Geschmack gekennzeichnet.

Unser Online-Shop bietet Ihnen die Möglichkeit, die einzigartigen italienischen Stilmöbel in verschiedenen Ausführungen kennenzulernen und ganz nach Ihrem Geschmack Ihre eigene Oase bei sich zu Hause zu erschaffen.