Wir sind ein international tätiges Architekturbüro mit Wurzeln in Vorarlberg. Der Fokus unserer Architektur liegt auf dem respektvollen Umgang mit Ressourcen, der Entwicklung sozial ausgewogener Räume und der Wertschätzung des kulturellen und baulichen Kontextes. Im modernen Holzbau übernehmen wir seit unserer Gründung eine Vorreiterrolle. Das Büro wird heute von Helmut Dietrich, Much Untertrifaller, Dominik Philipp und Patrick Stremler geleitet und beschäftigt ein internationales Team von über 130 Mitarbeitern an den Standorten in Österreich (Bregenz und Wien), der Schweiz (St. Gallen), Frankreich (Paris) und Deutschland (München).

Das breite Spektrum unserer Bauaufgaben reicht von großvolumigen Bauten und städtebaulichen Strukturen über das Bauen im Bestand bis hin zum Einfamilienhaus. Das beugt jeder Spezialisierung vor, hält wach und fordert Kreativität und Forschergeist. Unsere internationalen Projekte realisieren wir oft gemeinsam mit lokalen Büros und regionalen Partnern.

Ein bestimmender Faktor all unserer Arbeiten ist der ressourcenschonende Einsatz von Materialien, wobei unser besonderes Engagement dem zeitgemäßen Holzbau gilt. Wir haben uns mit unserer Expertise im Entwurf und im Holzbau international einen Namen gemacht und pflegen dieses Know-how dank einer dialogbasierten Beziehung zu Auftraggebern, Handwerkern und Planern. Dieses Wissen geben wir auf Vorträgen und in der Lehre gerne weiter.

Unsere innovativen und nachhaltigen Bauten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Design Educates Award 2021 (Stadtbibliothek Dornbirn), der Hypo Bauherrenpreis 2020 (Stadtbibliothek Dornbirn, Volksschule Unterdorf in Höchst), der Wiener Wohnbaupreis 2019 (Wohnanlage In der Wiesen Süd, Wien), Prix National Construction Bois 2017 (Gymnase Alice Milliat, Lyon) und der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2017 (Volksschule Edlach, Dornbirn).