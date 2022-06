Unser Büro wurde 1994 von Helmut Dietrich und Much Untertrifaller gegründet und ist ein typischer Vertreter der berühmten Vorarlberger Schule. Es wird heute von Helmut Dietrich, Much Untertrifaller, Dominik Philipp und Patrick Stremler geleitet und beschäftigt ein internationales Team von mehr als 100 Architekten, die in Österreich (Bregenz und Wien), der Schweiz (St. Gallen), Frankreich (Paris) und Deutschland (München) arbeiten.

Unsere Architektur ist stets einfühlsam und zugleich selbstbewusst aus dem jeweiligen Kontext entwickelt, von räumlicher Raffinesse, formal diszipliniert und mit einer fein nuancierten Materialität. Das breite Spektrum unserer Bauaufgaben reicht von großvolumigen Bauten und städtebaulichen Strukturen über das Bauen im Bestand bis hin zum Einfamilienhaus. Das beugt jeder Spezialisierung vor, hält wach und fordert Kreativität und Forschergeist. Sensationsarchitektur im formalen Sinn ist nicht unsere Sache, sehr wohl aber spannende Architekturen, die stets aus der Beziehung zum jeweiligen Ort und dem geforderten Programm entwickelt werden. Ein bestimmender Faktor all unserer Arbeiten ist der ressourcenschonende Einsatz von Materialien, wobei unser besonderes Engagement dem zeitgemäßen Holzbau gilt. Wir haben uns mit unserer Expertise im Entwurf und im Holzbau international einen Namen gemacht und pflegen dieses Know-how dank einer dialogbasierten Beziehung zu Auftraggebern, Handwerkern und Planern. Dieses Wissen geben wir auf Vorträgen und in der Lehre gerne weiter.

Unsere innovativen und nachhaltigen Bauten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Prix National Construction Bois 2017 (Gymnase Alice Milliat, Lyon) und der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2017 (Volksschule Edlach, Dornbirn).