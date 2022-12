tmwoodgroup - Kompetenz für Holz + Bodenbeläge seit 1979

Die Geschäftsbereiche von tmwoodgroup

woodagentur1997 | B2B

Agentur für Holz + Boden für Handel + Handwerk in Deutschland - Österreich und der Schweiz. - Generalvertretungen in diesen Ländern von den besten internationalen Produktionen, individuell abgestimmt auf den Wunsch des Kunden. - Ladungsweiser Bezug oder Kundenkommission.

Holz- und Halbfertigprodukte für Parkettproduzenten. ( Deckschichten - Mittellagen - Oberflächen).

Systemherstellung + Eigenmarken für jeden Käufer.

woodcustomizer | B2B + B2C

Individuelle Produktion von hochwertigen Holzböden ( Customizing).

Upgrade your unique floor

- Hochwertigere Mittellagen | Handverlesene Holzauswahl im Forst und Manufaktur | Sägefurniere als Decklamellen | Symetrischer Aufbau durch gleichen Gegenzug wie Decklamelle | Handbearbeitete Oberflächentechniken (stark gebürstet, handgehobelt, gesägt, Anno1700, Anno 1800) | tm - Manufakturöl die reine Trocknung in der Luft, 2 - 4 fache Öloberflächen mit Zwischentrocknung und Tiefenimprägnierung | Ökologische Reinigungs- und Pflegeserie für lange Werterhaltung des Bodens. ( seit 1997 hat kein Privatkunde den Boden abschleifen müssen).

Holzböden bis 15 m Länge und bis zu 60 cm Breite in Eiche in verschiedenen Holzsortierungen. - Holzböden von A wie Apfelbaum bis Z wie Zirbe. - Oberflächensysteme ( Öl, Mattlack, Hochglanzlack, Bsfl1, Antistatisch, Antibakteriell und vieles mehr).

Modulare Bodensysteme als Tafelparkett, Fischgrat, Designformaten, Römischer Verband, Wave10, Original Wave und vieles mehr.

Seit 1997 sind wir mobil beim Kunden vor Ort (tm - Home Shopping Service für Privatkunden und tm - Trade Shopping Service für Handel und Handwerk)

und besprechen Ihr Projekt nach vorherigem gründlichen Design + Planung. Bemusterung erfolgt über unsere Referenzen ( auf dieser Seite) oder im

woodbook

(1001+++ Originalräume seit 1997) und vorbereiteten Musterdielen, die wir aus unserem umfangreichen Mustersammlung seit 1997 zur Verfügung stellen, oder nach individueller Musterproduktion, abgestimmt auf den persönlichen Farbton.

Die woodmanufaktur 4.0- Traditionelle Manufaktur www.woodmanufaktur.eu

oder Virtuelle Manufaktur mit Holzbodenkonfiguratur im Internet unter www.woodcustomizer.eu





worldwidewood | B2B





Agentur für Holz + Boden International. - Weltweite Lieferungen von Holz + Bodenbelägen. - Vertretungen in China, Australien + Russland. - Weitere Handelspartner in diesen Ländern und in anderen Ländern willkommen.

Agency for Wood + Flooring International. - Worldwide deliveries of wood + flooring. - tm - Agencies in China, Australia + Russia. - Further trading partners in these countries and other countries welcome.

woodagentur24. | B2B + B2C

Seit 1997 haben wir uns dem Thema Nachhaltigkeit und fairer Produktion von Holz- und Bodenbelägen verschrieben. - Ein Teil dieses Konzepts ist es, den stationären Einzelhandel online zu unterstützen und maßgeblich zu stärken.

Sie als Bauherr, Handwerker oder Investor haben die Möglichkeit direkt bei uns zu bestellen und trotzdem den stationären Fachhandel zu unterstützen. - Der stationäre Handel hat die Möglichkeit Ihre Bestellung anzunehmen und dann auszuliefern. - Info zu den Produkten unter woodagentur24

Avalon Naturböden | www.bodenvomsee.de

B2C - Bauherren, Architekten und Investoren

Wir lieben die Natur, den Wald, das Holz und was daraus großartiges entstehen kann, wenn man mit dem Naturprodukt richtig umgeht. - Natürliche Häuser mit natürlichen Baumaterialien für unser Gewerk mit Holzböden, Klebstoffen und Zubehör.

Wir wollen auch Privatkunden die Möglichkeit geben, hochwertige, qualitätsorientierte und natürliche Materialien direkt zu bestellen, sollte kein Handelspartner in der Region sein.

www.bodenvomsee.de