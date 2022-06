Die Geschichte von stocubo beginnt mit einem einfachen Grundsatz: Ein rundum gutes Regalsystem zu entwerfen. Entgegen kritischer Stimmen wollte Gründer Stefan Oberhofer den Beweis antreten, dass nachhaltige Möbel auch innerhalb Deutschlands zu fairen Konditionen produziert und vertrieben werden können. Das Konzept ging auf: Das heute zehnköpfige Team aus Berlin vertreibt die Regalmodule aus FSC-zertifizierten Materialen erfolgreich in Deutschland und vielen Teilen der EU.

Grüne Werte und soziale Aspekte sind hierbei genauso wichtig wie ein stimmiges Designkonzept: Das modulare Regalsystem mit zeitlosem, klaren Design bietet dem Käufer die Möglichkeit, sein Regal individuell zu gestalten und je nach Lebensphase zu verändern oder zu erweitern. Mit stocubo wird nicht nur ein Regal gekauft, sondern ein hochwertiges System, das die Freiheit bietet, sich nicht entscheiden zu müssen und sich immer wieder neu ausprobieren zu können. Eine große Auswahl an multifunktionalen Cubes in verschiedenen Größen und Farben unterstreicht diesen Freiheitsgedanken. Der Aufbau ist konsequent einfach: Alle Module werden fertig geliefert und müssen nur noch nach eigenem Gusto gestapelt und mit Klammern an Vorder- oder Rückwand fixiert werden. Die Regalwürfel können auch an der Wand hängend befestigt werden, selbst nachträglich. Mittels des Online-Konfigurators auf www.stocubo.de können individuelle Regalideen einfach ausprobiert und bestellt werden. Um ein faires Preis-Leistungsverhältnis mit kurzen Wegen zu gewährleisten, hat sich stocubo bewusst für einen Direktvertreb mit vielen Serviceleistungen entschieden.

stocubos hoher Designanspruch hat seinen Ursprung übrigens in der Kunstszene: Designer und Gründer Stefan Oberhofer ist selbst als Künstler in Berlin und München tätig und setzt bei stocubo ganz auf klare Linien und multifunktionale wie einfache Handhabung. Um den Grundgedanken nach freier Gestaltungsmöglichkeit weiter zu entfalten, strebt stocubo regelmäßige Kooperationen mit namhaften Künstlern an, die das modulare Regalsystem in ihren kreativen Schaffensprozess miteinbinden.