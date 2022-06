TREND ist mehr als nur ein Name, TREND ist eine Mission.

Der Name Trend symbolisiert in welche Richtung, sich Veränderungen bewegen und erfordert eine gewisse Leidenschaft um auf dem neusten Stand zu bleiben. In den erfolgreichen Jahren, seit Gründung im Jahr 2000, von Dr. Pino Bisazza, konnte sich TREND als Vorreiter in den Bereichen Marktforschung, neuen Trends und Produktentwicklungen etablieren. Als einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Materialien wie gefärbtem Glas, venezianischen Smalti, Blattgold und Glas-, Quarz- sowie Granitagglomeraten, schaffte es TREND eine Synthese zwischen fundamentalen Prinzipien der italienischen Tradition, als auch der dynamischen Kreativität der heutigen Designer, Architekten und Künstlern zu schaffen.