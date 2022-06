Seit Anfang 2010 berate ich Kunden bei der Einrichtung und Gestaltung ihrer Privat- und Geschäftsräume.

Dabei achte ich besonders auf das Gleichgewicht aus Ästhetik und Funktion.

Nach einem Möbel- und Produktdesignstudium in England habe ich zuvor mehrere Jahre lang Möbel entworfen diese selbst angefertigt.

Ich bin immer wieder auf der Suche nach neuer Inspiration. Und werde hier in Berlin immer wieder fündig.

Das Nebeneinander von Tradition und Moderne, der ständige Wandel und der Einfluß aller, die in diese Stadt kommen, ist die Grundlage für meine Arbeit.