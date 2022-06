YOUR style is MY style

"Denn das Haus ist der Winkel unserer Welt. Es ist...unser erstes All.

Es ist wirklich ein Kosmos." Gaston Bachelard, französischer Philosoph

Die häufig gestellte Frage: „Welchen Stil haben Sie?“ beantworte ich geradezu reflexartig :

Grundsätzlich den Stil meiner Kunden.

Ich erarbeite mit Ihnen ein gemeinsames Konzept, denn Sie müssen sich wohl in Ihren vier Wänden fühlen. Es macht Spass zu beobachten, wie die Kunden nach einer Weile Projekt-Betreuung ein „sehendes Auge“ für ihre Räume entwickeln. Ich unterstütze Sie dabei gerne.

Der „Handschrift“ meiner Kunden, dem persönlichen Geschmack, wird größte Aufmerksamkeit zuteil. Ich sehe mich als Impulsgeber und freue mich, wenn meine Denkanstöße eine Eigendynamik entwickeln können.

Häuser und Wohnungen sind für mich ein Einblick in die Seele eines Menschen.

Es ist von höchster Wichtigkeit, dass Sie sich wohl fühlen, wenn Sie nach Hause kommen – wo immer Ihr Zuhause auch ist.

wie wir sind

…und Sie, wie wohnen Sie? Diese Frage muss ich Ihnen natürlich auch beantworten!

Wir wohnen einfach schön. Wir fühlen uns wohl. Und: wir lieben unser Zuhause!

Von allem ein wenig: Verspielt hier (meine Sammlung auf der Kommode), streng dort (unsere geliebten Tulip Chairs mit Kuhfell bezogen), mit viel Kunst, einfachen Tatsachen wie herumliegende Kinderspielzeuge, zeitlos, cool, ein bisschen country, modern- und vielen Büchern. Wir wissen, dass man seine Einrichtung nicht so oft wechseln kann wie seine Schuhe. Also leben wir Design mit bleibenden Werten und dem Grundgefühl von Wärme und Geborgenheit.

YOUR style is MY style

"For our house is our corner of the world...It is our first universe, a real cosmos in every sense of the world." Gaston Bachelard, French Philosopher

Working on a project means to bring out the best of your home, to capture the spirit. It is fun to accompany my clients through all the different aspects their personal design world has to offer.

All I do is advisory work and give you an impulsive guidance designing your home. Giving you ideas helps create a personal note for your living. The result is as special as your handwriting. Looking at your homes is having the key to your soul. My priority is to make you feel at home when you return – wherever your home is.

That's how we live

…and how do you live?

We live our way of life. And most important of all: we love our home!

Cherry picking all aspects of style: Romantic, pure, artwork, simple facts, timeless, cool, country, modern and a lot of books. We know that after all you cannot change your sofa as often as your shoes. That´s why we love design with longlasting impact and the general feeling of warmth and comfort.