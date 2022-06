Urban Design ist die Brücke zwischen Planung und Architektur. Es ist das notwendige gestaltende Bindeglied zwischen Planungspolitik und Bauprozess. Unter Berücksichtigung von Fachplanern, Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, werden Planungsvorgaben ermittelt und der Bestand des Plangebietes analysiert. Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung fließen in die zeichnerische Darstellung eines Entwurfskonzeptes ein, werden mit textlichen Erläuterungen zur Begründung der städtebaulichen Konzeption ergänzt und mit dem Auftraggeber unter Berücksichtigung alternativer Lösungsmöglichkeiten abgestimmt. Urban Design übersetzt zweidimensionale Pläne in dreidimensionale Rahmenbedingungen für Bauprojekte. Es bringt Gebäude, Straßen und Landschaft mit der Gestaltung öffentlichen Raums in Einklang und setzt eine räumliche Syntax fest, innerhalb derer städtische Entwicklung stattfinden kann.

Architektur entwickelt sich in direktem Kontext zu Urban Design und der Unverwechselbarkeit jeden Ortes. Es entsteht eine Synthese unterschiedlicher Disziplinen, die den individuellen Entwurf mit modernen Mitteln der Technik ökologisch und preiswert umsetzen. Phantasie, technisches Know-how, Zeitmanagement, Kostenkontrolle und aktuelle Energiekonzepte sind wesentliche Bestandteile dieses modernen Dienstleistungssektors.

Boris Kazanski (BArch Adelaide, Australien), Fellow Royal Australian Institute of Architects, Mitglied der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (Mitglieds-Nr.: 19227), ist ein Urban Designer und Architekt mit internationaler Erfahrung. Berufliche Engagements brachten ihn nach Rom, London, Berlin, New York, Düsseldorf, Adelaide, Canberra und Sydney. Boris Kazanski praktiziert als Urban Designer und Architekt in Australien und Deutschland und berät Regierungseinrichtungen genauso wie private Entwicklungsgesellschaften. Mehr als 10 Jahre lehrte er Urban Design an der Kunstakademie Düsseldorf. Seit 1998 Bürogemeinschaft mit Theresa Keilhacker in Berlin.

Theresa Keilhacker war von 2005 - 2013 Vorsitzende des Ausschusses Nachhaltiges Planen und Bauen der Architektenkammer Berlin, seit 2007 ist sie Mitglied im Rat für Stadtentwicklung, sowie im Verein "Freunde und Förderer des Mies van der Rohe-Hauses". Seit Mai 2013 vertritt sie als Vizepräsidentin der Architektenkammer Berlin die freischaffenden Kolleginnen und Kollegen der Architektenkammer Berlin und ist in dieser Position u.a. zuständig für Stadtentwicklung und Nachhaltiges Planen und Bauen, sowie den Aufbau und die Pflege internationaler Kontakte.