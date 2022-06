In der eigenen Manufaktur in Trier stellt Hase Kaminöfen her. Modernste Fertigungsverfahren werden mit solider Handarbeit kombiniert, damit Öfen entstehen, die robust sind. Und schön. Mit bester Brenntechnik und individuell konzipierten Luftsteuerungssystemen sind Kaminöfen von Hase höchst effizient. Ihr Design macht keine Kompromisse und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Vier individuell wählbare Metallfarben sowie zahlreiche Keramik- und Specksteinausführungen machen einen Hase-Kaminofen zum Einzelstück. Die handgefertigte Keramik entsteht bei Hase selbst. Auch die Thermosteine, die die Feuerräume ausstatten, werden in Trier hergestellt. Wer einen Hase-Kaminofen auswählt, kann sicher sein, dass er sich für höchste Qualität entscheidet. Und für Feuerraumscheiben, die dank bester Verbrennungstechnik, sauber bleiben.