Vorher-Nachher: Aus 08/15 wird sensationelles Traumhaus

Dass sich eine Familie eine Veränderung ihres Eigenheims wünscht, um mehr Wohnfläche und einen modernen Look zu bekommen, ist an sich nichts Neues. Das Haus, das wir euch in diesem Vorher/Nachher-Bericht vorstellen, ist allerdings…

Weiterlesen