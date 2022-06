Die Firma Bateig ist Produzent und Lieferant des Kalksteines Bateig. Dieser Naturstein wird aus einem Steinbruch, gelegen in Novelda (Alicante) Spanien, gewonnen. Dieser Steinbruch befindet sich schon seit Generationen in Familienbesitz. Der Naturstein Bateig kommt in diesem Steinbruch in 6 Varianten in den Farben grau bis beige-gelb vor. Einsatzgebiete sind der Fassadenbau und auch der Innenausbau mit Bodenbelägen, Treppenbelag, Badezimmern usw.. Dieser Naturstein wird auch weit über die Grenzen von Spanien hinaus wegen seiner Einmaligkeit geschätzt. Es wurden schon viele namenhafte Objekte weltweit mit unseren Natursteinen beliefert.