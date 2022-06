Der Name Lignum steht seit über 25 Jahren für innovatives Möbeldesign und anspruchsvollen Innenausbau. Einzigartige Möbel aus Massivholz und anderen hochwertigen Materialen werden bei uns noch nach den Grundsätzen des traditionellen Handwerks hergestellt. Das Leitbild des Unternehmens beruht auf baubiologischen Grundsätzen und legt ein besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit der verwendeten Rohstoffe. Das breit gefächerte Produktspektrum reicht von Kleinmöbeln über individuelle Maßanfertigungen bis hin zu Projekten wie Praxis- oder Büroausbau.

Das traditionsreiche Unternehmen mit Firmensitz in Winterhausen bei Würzburg zeigt Präsenz in der gesamten Region Mainfranken, aber auch überregional, wie in London, Berlin oder München wurden Leistungen der Lignum Möbelmanufaktur bereits in Anspruch genommen.