Unser Betrieb ist rein handwerklich orientiert. Mit nur drei Mitarbeitern fertigen wir ausnahmslos Unikate an, die sich fein abgestimmt in den Gesamtklang eines Gebäudes einfügen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass wir nur eine limitierte Anzahl von Treppen fertigen. Seelenlose Massenware bereichert den Menschen nicht.Bei den Materialien gibt es für uns keine Festlegung. Holz, Stahl, Edelstahl, Glas, Naturstein.Jeder Werkstoff hat seine Berechtigung. In der richtigen Orchestrierung besteht die Kunst.