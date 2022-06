Wohlige Wärme... Atmosphäre... Behaglichkeit...

All das sind Merkmale, die Ihnen ein Kachelofen bieten wird. Daneben ist ein Kachelofen aber auch sehr wirtschaftlich, umweltgerecht und krisensicher. Damit Ihr Traum aber wahr werden kann ist es erforderlich, dass Ihr Kachelofen vom Fachmann ordnungsgemäß geplant und aufgebaut wird und dass nur Qualitätsmaterialien zum Einsatz kommen. Kachelofenbau ist also auch Vertrauenssache.

Als namhafter Hersteller von Ofenkacheln und als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Kachelofenwirtschaft e.V. (ADK) haben Sie mit Gutbrod Keramik einen starken Partner an Ihrer Seite. Seit über 130 Jahren produziert Gutbrod im bayerischen Gundelfingen QualitätsOfenkacheln, die in Form und Farbe zu den schönsten in der Branche zählen.

Gerne nennen wir Ihnen einen Ofenbauer in Ihrer Nähe, der Ihnen unsere Glasuren und Kachelmodelle zeigt und bei Bedarf weitere Muster für Sie anfordert.