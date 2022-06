Mehr als 50 Jahre Erfahrung haben HARK zum führenden Hersteller für Kamine, Kachelkamine und Kachelöfen in Deutschland gemacht. Durch das unermüdliche Streben nach handwerklicher Perfektion, durch ständige Neu- und Weiterentwicklung und nicht zuletzt durch das Festhalten am hohen Qualitätsanspruch, ist aus dem Namen HARK ein Markenname geworden. So spiegelt jeder Kamin, jeder Ofen und jedes noch so kleine Detail die Motivation der Mitarbeiter wider. In jedem HARK Produkt steckt das ganze Engagement, Fachwissen sowie handwerkliches und technisches Können eines jeden Mitarbeiters.

Alle Produkte werden regelmäßig einer Vielzahl von Prüfungen unterzogen und das nicht nur, um auf dem neusten Stand der Heiztechnik zu sein sondern auch, um Maßstäbe in Sachen Technologie und Umweltverträglichkeit zu setzen.

Ein kreatives Team aus versierten Handwerkern, Technikern und Designern sorgt ständig für unbegrenzte Möglichkeiten, um die rund 1000 Standardmodelle nach den individuellen Wünschen und speziellen Bedürfnissen der Kunden umzugestalten. Hark verfügt über ein breites Vertriebsnetz mit über 75 eigenen Studios und über 100 Stützpunkthändlern im ganzen Bundesgebiet.

International vertreten

Auch auf dem internationalen Markt ist HARK mit einer Vielzahl von Vertretungen erfolgreich tätig. In den Ausstellungsräumen wird immer eine große Auswahl aus dem umfangreichen Lieferprogramm präsentiert. In gepflegter Atmosphäre mit freundlicher und fachkundiger Beratung stehen Ihnen die Fachberater bei jeder Ihrer Fragen zur Seite.