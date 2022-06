Die BÖHM Gruppe ist ein international agierendes

Familienunternehmen mit Hauptsitz in Potsdam. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens umfassen Bau, Energie, Forschung und Produktion. 1990 gründete Udo Böhm in Potsdam das Unternehmen BÖHM. Die Wurzeln liegen im Handel mit Oberflächenprodukten wie Fliesen und dem dazugehörigen Zubehör. Es folgten weitere Standorte in und um Berlin. In den späten 1990er Jahren wurden erste Maschinen zur Produktion und Bearbeitung von Natursteinprodukten angeschafft und das Natursteinwerk gegründet. 2004 folgte eine Erweiterung des Geschäftsfeldes durch das Glaswerk in Brandenburg. Im Jahr 2006 vollzog sich ein entscheidender Umbruch für die BÖHM Gruppe - ein Neubau im Industriegebiet Potsdam. Durch den Umzug an den neuen Standort und die Gründung der Forschungsabteilung BÖHM erschlossen sich neue Geschäftsfelder. Mit den Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten und der jahrelangen Forschungsarbeit der BÖHM Gruppe, wurde das Produkt VidroStone® Fassade 2011 marktreif entwickelt und wird seitdem am Standort Potsdam mittels einer vollautomatischen Anlage produziert. 2012 entstand das Produkt SUNERY® - eine innovative, benutzerfreundliche Infrarotheizung aus Keramik, welche mit Preisen aus der Architektur ausgezeichnet wurde. Diese wird ebenfalls vollautomatisch auf einer Produktionsanlage in Potsdam gefertigt.

Heute arbeitet das rund 100 Mann starke Unternehmen mit der Automobil-, Flugzeug- und Bauindustrie zusammen: es werden Produkte wie Fassadenmodule und Heizelemente entwickelt und produziert. Die BÖHM Gruppe agiert zudem als kleiner Generalunternehmer im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bausektor und bietet hochwertige Lösungen mit Schwerpunkt Fassade, Innenausbau und Sanitär. Die BÖHM Gruppe bietet Ihnen Beratung, Verkauf, Planung, Produktion, Lieferung, Ausführung und Montage von hochwertigen Fliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen, XXL Fliesen, Keramik, Naturstein, Mosaike, Fensterbänke, Treppen, Fassaden, vorgehängte hinterlüftete Fassaden, Baustoffe, Sanitär, Bad, Badausstattung, Spiegel, Glas, Glaswände, Glastüren, Küchen, Arbeitsplatten, Küchengeräte, Pelletheizungen, Pelletheizsysteme, Infrarot Heizungen, Vitrinen, Möbel sowie alles für Profihandwerker, wie Fliesenkleber, Fugenmasse, Silikon bis hin zu Fliesenleger Werkzeuge.