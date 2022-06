Mit jedem meiner zu gestaltenden Räume möchte ich die Ansprüche und Wünsche der darin lebenden oder arbeitenden Menschen so erfüllen, dass sie sich einfach wohlfühlen. Meine Einrichtungen sind klar und schlicht - auf das Wesentliche reduziert – natürliche Materialen treffen auf moderne sowie traditionelle Elemente...

...Design war schon immer meine große Leidenschaft. Doch startete ich mit einem betriebswirtschaftlichen Studium. Nach einigen Jahren als „Familienmanagerin“ mit drei Kindern setzte mein Studium des Architectural Interior Design an der Inchbald School of Design in London den Rahmen für die Weiterentwicklung meiner eigenen Design-Philosophie.