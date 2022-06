Die Suche nach einer individuellen, maßgeschneiderten Lösung bestimmt meine Arbeit. Dabei verlasse ich gerne auch einmal ausgetretene Pfade. Ich lasse mich auch von aktuellen Trends und modernen Stilen inspirieren. Zusammen mit vielen anderen wichtigen Faktoren werden diese Impulse Teil eines harmonischen Gesamtkonzepts, das anspruchsvolles Design und Alltagstauglichkeit miteinander verbindet.

In engem Kontakt mit den Auftraggebern versuche ich, deren Visonen aufzunehmen und im Projekt umzusetzen. Zusätzlich gilt es, ein Gebäude optimal in eine Landschaft einzupassen und in vorhandene Bausubstanz zu integrieren, denn ein Haus steht im Kontext seiner Umgebung.

Ich lege Wert auf Transparenz in allen Bereichen, denn Kommunikation und Mitwirkung bilden das Fundament für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Zusammen mit kreativer Planung und professionellem Projektmanagement garantiert dies alles eine nachhaltige Zufriedenheit und Identifikation des Auftraggebers mit dem Objekt.