Die Gestaltung von Innenräumen ist meine Passion.

Wir leben in Räumen, wir arbeiten in Räumen – und die Raumgestaltung beeinflusst ganz erheblich unsere Stimmung und Motivation, Gefühle und Leistung. Herauszufinden, in welchen Räumen sich meine Kunden wohlfühlen, wie ein Raum organisiert sein muss, dass er funktioniert – das ist das, was mir Spass macht und was ich leidenschaftlich gerne mache.

Wir planen private und gewerbliche Räume:Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung umgestalten möchten oder ein neues Einrichtungskonzept benötigen, dann sind wir für Sie da: Wir planen Um- und Anbauten, gestalten Ihre Räume und erstellen innenarchitektonische Gesamtlösungen.

Wir beraten zu Architektur, Innenarchitektur und Einrichtung.

Wenn Sie Unterstützung bei Einrichtungsthemen benötigen oder eine fachlich fundierte Bewertung beim Immobilienkauf, dann stehen wir Ihnen zur Verfügung.