Die Ofen-Manufaktur - Hier ruht zeitlose Ästhetik über Veränderungswut

Die Ofen-Manufaktur Kohler hat sich als einer der ersten Handwerks-Meisterbetriebe in der Branche konsequent und ausschließlich auf die Entwicklung und Herstellung von zeitgemäßen anspruchsvollen Kompakt-Grundöfen spezialisiert.

Basierend auf reicher, jahrzehntelanger Erfahrung im Ofenbauer-Handwerk entstanden die Ofenserien Original-„SOSTRA, „SOLAN“ und „WALAN“.

Anfangs ihrer Zeit voraus sind sie bereits jetzt zu Klassikern geworden. Das gelungene schlicht-elegante Design spricht für sich. Zeitlose Ofenästhetik ruht über einer allseits verbreiteten Änderungswut, die Bewährtes und Schönes lediglich zu Gunsten einer „Marktbelebung“ ersetzen will.

Alle Kompakt-Kachelöfen „SOSTRA“, „SOLAN“ und „WALAN“ werden den räumlichen Anforderungen und dem Kundengeschmack entsprechend in verschiedenen Höhen- und Keramikglasurvariationen angeboten. Nach individueller Beratung wird jeder Speicherofen unter Berücksichtigung diverser Ausstattungsoptionen einzeln angefertigt.

Basierend auf ausgereifter und hochwertiger Konzeption der Öfen ist die Detail-Entwicklung in der Ofen-Manufaktur jedoch ein kontinuierlich weitergeführter Prozeß, der die höchste Qualität im Material, in der Werkstatt-Fertigung und bei der Endmontage vor Ort sicherstellt. Alles sorgfältig vorgefertigt und von Meistern ihres Fachs in einem Tag bei Ihnen fertig aufgebaut – ohne Baustellenschmutz.

Das Ergebnis sind äußerst langlebige effektive Speicheröfen, die mit geringstem Bedienungsaufwand (nur 2mal täglich jeweils 1 Stunde Befeuerung) und niedrigem Holzverbrauch Ihr Zuhause mit wohlig-gesunder Strahlungswärme versorgen. Einfach „Schöner Wohnen“.

Die Serien „SOLAN“ und„WALAN“ werden auch in einer wasserführenden Version für die Einbindung der Öfen in das Zentralheizungssystem angeboten.

