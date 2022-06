Die Firma muenkel ist ein in 1934 gegründeter Familienbetrieb, der sich ganz der Produktion von Kaminen, Kaminöfen und Biokaminen verschrieben hat.

Von 1985 bis 2011 fertigten wir vornehmlich Kachel- und Kaminöfen, bevor im Jahr 2007 auch Ethanolkamine zur Produktion hinzukamen. Diese werden mit einem eigens entwickelten Brennstoff namens Gala Ethanol und einem innovativen Sicherheitsbrenner betrieben, dessen Standard noch über der DIN-Norm (TÜV) liegt.

Im Jahr 2011 wurde die Produktpalette um die Sparte der Elektrokamine erweitert. Wir handeln und fertigen selbst sämtliche auf dem Markt etablierten Elektrokamintechniken mit besonderem Augenmerk auf Qualität, Funktionalität und natürlich Design.

Qualität „Made in Germany“ an unserem Standort in Großentaft, zwischen Eisenach und Fulda, finden Sie neben der Ausstellung unserer vielzähligen Produkte auch eine erstklassige Beratung, die genau auf Ihre individuellen Ansprüche zugeschnitten ist.

Unsere Produktionsstätte ist am Firmensitz ebenfalls in Großentaft angesiedelt. Hier fertigen wir unsere hochqualitativen Biokamine und E-Kamine mit der Qualität „Made in Germany“.