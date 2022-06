Als Direktimporteur bezieht Bädermax seine freistehenden Badewannen direkt beim Hersteller und verkauft diese ohne die üblichen Vertriebsstufen und ohne Zwischenhandel direkt an Sie als Endkunden.

Mit einem umfassenden Angebot und einem kompetenten, lösungsorientierten Team mit langjähriger Erfahrung, sind wir für unsere Kunden der ideale und verlässliche Ansprechpartner, der sich ganz nach “alter Schule” alle Zeit der Welt für seine Kunden nimmt.

An unserem Firmensitz am Bodensee, optimal im Dreiländereck gelegen, haben Sie nach Voranmeldung die Möglichkeit, eine Auswahl unserer freistehender Mineralguss-Badewannen in unserem Showroom live zu erleben. Gerne reservieren wir für Sie auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten einen Termin zur Besichtigung und zum Probeliegen. Sprechen Sie uns einfach auf Ihren Wunschtermin an.