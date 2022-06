Opsetims ist ein Unternehmen, das vor zehn Jahren mehr oder weniger aus der Not heraus geboren wurde: Ich war auf der Suche nach schönen Betten für meine Familie und konnte einfach nicht das finden, was ich suchte. Als die Bilder in meiner Vorstellung immer konkreter wurden, fing ich schließlich an, die Betten für unsere Kinder selbst zu bauen.

Opsetims war geboren und die Idee von damals ist heute noch dieselbe. Ein Bett muss für ein Kind das Prunkstück im Kinderzimmer sein: Ein Ort, an dem sich Kinder wegträumen können in andere Welten, mit einer nostalgischen Ausstrahlung und doch modern. Ein Bett, bei dem man denkt – wow! Wie herrlich, darin zu schlafen oder darauf zu liegen. Ein Bett, das man mitnimmt, wenn man aus der elterlichen Wohnung auszieht. Mittlerweile habe ich eine komplette Kinderserie entworfen: Baby-Betten, Kinderbetten, Schränke, Kommoden und Tische. Alle Möbel haben einen Namen. Sie sind nach den Kindern benannt, die in meinem Leben besonders wichtig sind und mich bei meinen Entwürfen am meisten inspirieren. Von einer kleinen Möbelschreinerei haben wir uns mittlerweile zu einem Unternehmen mit internationalen Kunden entwickelt. Unsere Philosophie ist noch die gleich wie vor zehn Jahren und sie macht Opsetims Möbel unverwechselbar: Einzigartige Entwürfe, höchste Qualität, eine warme Ausstrahlung und viel Handarbeit, wie zum Beispiel die handgeschnitzten Ornamente. Jedes Möbelstück ist ein Unikat. Was die Farbe betrifft, hat der Kunde immer das letzte Wort und kann aus einer Vielzahl unterschiedlicher Töne wählen. Alle Betten sind nach den Vorschriften der „Stiftung Keuringsbureau Holz“ ausgewählt und verarbeitet. Wer sich für ein Opsetims Bett entscheidet, entscheidet sich für eine warme Ausstrahlung und höchste Qualität. Träume für WaisenkinderNicht jeder kann sich ein eigenes Bett leisten. Deshalb unterstützt Opsetims die Project Weeshuis. Unser Projekt befindet sich in Moldawien, einem der ärmsten Länder Europas. Im dortigen Waisenhaus leben rund 30 Kinder.

10% der Einnahmen aus jedem verkauften „Bambini Bett“ verwendet Opsetims dafür, Betten für die Waisenkinder in Moldawien anzufertigen. Brechtje Olsthoorn von „Room Seven“ stellt dazu passende Laken und Decken zur Verfügung. Als ich das Waisenhaus zum letzten Mal besucht habe, hatte eines der Mädchen Geburtstag. Weil Mihaela Gabriela so glücklich über das „Tims Medallion“ Bett war, das ich ihr schenkte, arbeite ich nun mit Hochdruck an meinem großen Ziel: Allen Babies und Kindern im Waisenhaus ein schönes Bett schenken zu können.