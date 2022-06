TONI bietet bundesweit Lösungen zum Vogelschutz und zur Vogelabwehr an. Unsere Produkte verhindern, dass Vögel an Scheiben anprallen und sich tödlich verletzen. Dazu verwenden wir eine für das menschliche Auge nicht sichtbare Folie. Unsere Vogelabwehrlösungen werden eingesetzt, um Tauben und andere Vögel von Gebäuden zu vergrämen. Dabei setzen wir auf tierschutzkonforme Produkte, die optisch unauffällig und auch für hochwertige Gebäude geeignet sind.

Wir bieten Vogelschutz- und Vogelabwehrprodukte bundesweit inklusive Montage an. --------------------