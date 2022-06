Zur Moritz Gruppe

Die Moritz Gruppe GmbH ist ein Berliner Unternehmen mit den Kernkompetenzen Real Estate Development und Mobile Finance & Lease. Das Unternehmen wurde 1992 von Geschäftsführer Dirk Moritz gegründet. Als Immobilien-Projektentwicklung hat sich die Moritz Gruppe auf die Entwicklung, Planung und Realisierung von außergewöhnlichen Immobilien spezialisiert.

Philosophie

Wie wollen wir in Zukunft leben? Metropolen und Landschaften faszinieren, polarisieren. Die Moritz Gruppe GmbH erdenkt für urbane Immobilien-Projekte die Ideen zur erfolgreichen Umsetzung mit Kreativität und persönlicher Leidenschaft für zumeist bisher nicht akzeptierte Immobilien und Standorte. Ihr Geschäftsmodell bietet die unverwechselbare Kombination aus fachlicher Grundlagenermittlung, innovativen Architekturlösungen, nachhaltigen Finanzplanungen und begleitenden Genehmigungsverfahren in einem Team aus Spezialisten. Mit einzigartigen Marketingkonzepten gewährleistet die Moritz Gruppe GmbH auch den erfolgreichen Verkauf der Projekte bundesweit und auch im Ausland. Es werden nachweisbare Mehrwerte mit und für Investitionen in Immobilien geschaffen.