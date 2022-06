Ofenexperte.de® ist die Marke der enditec GmbH. Das Unternehmen ist auf Öfen, Kamine und Schornsteine spezialisiert.

Ofenexperte.de® hat im September 2010 den gleichnamigen Online-Shop gestartet und seither über 27.000 Bestellungen von mehr als 20.000 Verbrauchern und gewerblichen Kunden im In- und Ausland abgewickelt. Das Sortiment umfasst derzeit über 5.500 Artikel. Auf den Shopping-Portalen eBay und Amazon unterhält Ofenexperte.de® weitere eigenständige Online- Handelsplattformen.

Die Ofenexperten kommen - passenderweise - aus der Ofenstadt Velten am nördlichen Berliner Stadtrand. Am Unternehmensstandort betreibt Ofenexperte.de® ein stationäres Handelsgeschäft für private Verbraucher und für gewerbliche Feuerstättenbauer aus der Region. Die Ofenexperten haben dort ein Kundenzentrum mit einer Ofen- und Kaminausstellung eingerichtet. Sie ist die größte ihrer Art im Norden von Berlin. In der Ausstellung sind ständig über 80 Kaminöfen, Pelletgeräte sowie verschiedene Schornsteinsysteme samt Zubehör zu sehen.

Ein weiteres Geschäftsfeld haben die Ofenexperten mit der Schwestermarke BBQEXPERTE® im gehobenen Segment rund um das Grillen und Kochen im eigenen Garten erschlossen. Auf 100 qm Ausstellungsfläche sind hochwertige Holzkohle- und Gasgrillstationen zu sehen. Im Online-Shop bbqexperte.de können die Grills namhafter Hersteller und das passende Marken-Zubehör rund um die Uhr erworben werden. Seit Januar 2014 ist BBQEXPERTE® Premium-Händler für die Produkte des Marktführers Weber-Grill®.

Einen großen Bekanntheitsgrad erreichen Ofenexperte.de® und BBQEXPERTE® durch gezielte öffentliche Auftritte auf Eigenheim-Messen, in TV-Einrichtungs- Shows sowie durch eine hervorragende Mund-zu-Mund-Propaganda. Hier machen sich die hohe Qualität der Produkte und der Dienstleistungen sowie das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis erfolgreich bemerkbar.

Für alle Produkte aus dem Sortiment bieten die Ofenexperten einen Montage- Service mit eigenen Baufachleuten an. Ofenexperte.de® ist mit drei Gewerken in der Handwerksrolle eingetragen. Individuelle Planung, Bau und Montage für die komplette Feuerungsanlage kommen somit aus einer Hand.

Ofenexperte.de® ist Träger des Zukunftspreises Brandenburg 2013 für die kreative, aktive und innovative Entwicklung des Unternehmens seit seiner Gründung 2008.