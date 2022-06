Die Bullerjan GmbH ist Hersteller der bekannten Bullerjan Warmluftöfen. Diese sind seit über dreißig Jahren in Deutschland und anderen Ländern für ihre außerordentliche Heizleistung bekannt. Auf einer Geschäftsreise, Anfang der 1980er Jahre entdeckte der im Heizgeschäft erfahrene Unternehmer Erhard Knöfler einen Ofen namens Free Flow in einer kanadischen Holzfällerkneipe. Der Free Flow wurde zu diesem Zeitpunkt in Kanada produziert. Erhard Knöfler traf den Erfinder des Ofens Eric Darnell und erwarb kurz darauf zunächst das europäische Vertriebsrecht, später auch das Patent für den Ofen.

Erhard Knöfler gründete die Vertriebsgesellschaft Energetec und gab dem Free Flow Ofen den Namen Bullerjan®.

Der Bullerjan Free Flow hat sich seitdem zigtausendfach bewährt. In Europa machte seine Qualität und seine einzigartige Heizleistung den Namen Bullerjan bekannt. Enorme Werbebudgets gab es nicht – der gute Ruf der Marke Bullerjan® entstand im Wesentlichen durch Weiterempfehlungen überzeugter Free Flow Nutzer und durch den passionierten Einsatz der ersten Bullerjan Händler.

Nach dem Generationswechsel im Jahr 2012 firmiert das Unternehmen heute als Bullerjan GmbH. Das Unternehmensziel ist es, die Kreativität und den wegweisenden Produktanspruch von Eric Darnell sowie den integren Unternehmergeist von Erhard Knöfler in der Bullerjan GmbH weiterleben zu lassen.