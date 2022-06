Außergewöhnlich. Nachhaltig. Fair. - Das ist Upcycling Deluxe - einer der größten Onlineshops für Upcycling Design in Deutschland.





One person’s trash is another person’s treasure!

Aus vermeintlichem Müll wie Zementsäcken, Reissäcken, Altglas, ausrangierten Reifen, alten FlipFlops, Ölfässern oder Altmetall stellen lokale Künstler*innen in liebevoller Handarbeit nützliche und designorientierte Produkte her. Unser Sortiment umfasst Taschen, Portemonnaies, Gebrauchsgegenstände für Küche und Bad, Dekoartikel, aber auch Schmuck. Mit unserem Produktangebot und unserem fairen Versprechen unterstützen wir aktiv bei der Wiederverwertung von Müll, wo es keine Recycling-Möglichkeiten gibt. Darüber hinaus fördern wir gleichzeitig auch das lokale Unternehmertum, stärken die Wirtschaft in Entwicklungsländern und bieten euch Alternativen für einen nachhaltigen Wohn- und Lebensstil.





Nachhaltig verarbeitet, verpackt und versendet!

Fairer Umgang, soziale Arbeitsbedingungen und Handel auf Augenhöhe sind für uns als ganzheitlich denkendes Unternehmen selbstverständlich und wichtig in all unserem Tun. Zu unseren Partnern zählen kleine Betriebe und Kooperativen in Entwicklungsländern, die sowohl nachhaltig wirtschaften, Mitarbeitende fair entlohnen und bei denen Wirtschaftsaufbau im eigenen Land gegeben ist.

Bei der Verpackung verzichten wir gänzlich auf Plastik und Beileger. Als Füllmaterial verwenden wir geshredderte Altkartonagen und auch beim Versand achten wir darauf klimaneutral zu sein.

Lust auf nachhaltiges Design? In unserem Online-Shop von Upcycling Deluxe gibt es jede Menge kreative und nachhaltige Produkten aus aller Welt.

