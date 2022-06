Neben Gartenmöbeln bietet Pool22 schwerpunktmäßig innenarchitektonische Konzepte fur New Work orientierte Büroeinrichtung, Startups und Coworking Spaces unter Einbeziehung der individuellen Bedurfnisse, des Budgets und der vorhandenen Räumlichkeiten. Die Stärke liegt nicht nur im Entwerfen der Möblierung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt wird, sondern auch in der Umsetzung und Herstellung durch ein hervorragendes Netzwerk an Lieferanten und lokalen Produktionsstätten in und um Berlin. Unsere langjährigen Erfahrungen und vielseitigen Projekte als Gestalter, Einrichter und Handwerker machen uns zu Experten und kompetenten Partnern für Objekteinrichter, Architekten und Unternehmen, die sich modern, zeitgemäß und agil einrichten möchten.