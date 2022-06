Wer sind wir?

BANDYOPADHYAY interior ist ein Designstudio für Inneneinrichtungen. Gegründet 2012 in Berlin von dem deutsch-indischen Diplomdesigner Boris Bandyopadhyay, arbeitet das Studio in den Bereichen Residential, Office und Retail: „Es gibt Dinge, die nicht besser, schneller und unmittelbarer als mit Räumen erreicht werden können: z. B. eine Atmosphäre, in der ich mich sehr wohl fühle zuhause oder am Arbeitsplatz ein Bürolayout, dass effiziente und inspirierende Arbeits- und Kommunikationsabläufe fördert.“

Was machen wir?

Das Designstudio BANDYOPADHYAY interior entwickelt neue Raumkonzepte des Zusammenlebens die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sowie die Sinnlichkeit der Materialien und ihre assoziative Kraft erlebbar machen. Die Herausforderung ist es, Einrichtungslösungen zu entwerfen, die innovative flexible Nutzungsszenarien ermöglichen und heutige Anforderungen wie z. B. Mediennutzungen integrieren. Dabei wird auf das Wohlfühlen, gesunde Materialien und die Gestaltung individueller Lebens- und kollaborativer, agiler Arbeitsumgebungen besonderen Wert gelegt: „Wir entwickeln neue Raumkonzepte für effiziente, gesunde und inspiriende Wohn- und Arbeitswelten.“

· Wir beraten zu Fragen der Innenarchitektur, Büroplanung, Einrichtungsgestaltung, Farbkonzeption, Material- und Möbelauswahl. Darüber hinaus beraten wir Sie auch zur passenden Vorgehensweise, Konzeption, Planung und Umsetzung eines Projektes

· Wir entwickeln neue Konzepte für effiziente, gesunde und inspirierende Büro- und Arbeitswelten. Wir strukturieren Räume so, dass sie wachsen und individuell angepasst werden können.

· Wir setzen die Konzepte so um, daß aus den Planungsvorgaben ein funktionierender Raum wird, in dem sie sich wohl fühlen können.

Was macht uns aus?

1. Wir können Möbel

2. Wir denken Interior Design ganzheitlich

3. Wir haben Leidenschaft für Räume