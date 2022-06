Staging und Styling für Wohn-und Arbeitswelten

Sie möchten eine Immobilie erfolgreich verkaufen oder vermieten, das heißt schnell und zu einem möglichst hohen Preis? Ob in Wohn- oder Arbeitswelten, die Art und Qualität der Präsentation hat einen entscheidenen Einfluss auf den Verkaufserfolg. Schaffen Sie also ein Erscheinungs- und Stimmungsbild (Image), das neutral und ansprechend ist. Setzen Sie Ihr Objekt in Szene und sprechen damit einen möglichst großen Käuferkreis an. Genau das macht HAUS IMAGE - mit professionellem Staging Ihrer Immobilie.

Vielleicht wünschen Sie auch nur eine Veränderung oder ein anderes Image in Ihren Räumen und wollen mit wenig Aufwand viel erreichen? Oft helfen schon wenige Farbakzente, neue Accessoires oder das Auffrischen bereits vorhandener Möbel, um ein komplett neues Raumgefühl zu erlangen.

Gerne unterstützen wir Sie dabei, mit individuellen und kreativen Konzepten die Vermarktungschancen zu erhöhen oder einfach schöner zu Wohnen.

Ihr HAUS IMAGE Team