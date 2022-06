Kurzporträt Schulitz+Partner, Architekten BDA+Ingenieure

Das Architekturbüro SCHULITZ + PARTNER steht für innovative und anspruchsvolle Architektur. Jede Bauaufgabe wird als individuelles Einzelobjekt betrachtet, das stets im Spannungsfeld der drei wichtigen Kernthemen Genius Loci, funktionalen Anforderungen des Nutzers und Konstruktion/Bautechnologie entworfen wird. Die intensive Auseinandersetzung mit sämtlichen Randbedingungen wird somit bei jedem Projekt immer wieder neu durchgeführt und führt jedesmal zu einer neuen, einzigartigen Form. Ausgehend von den Erkenntnissen der mehr als 30jährigen Forschungs- und Lehrtätigkeit von Prof. Schulitz hat sich die Entwicklung objektorientierter Bausysteme und die Verwendung industrieller Halbzeuge als eine wichtige Strategie zur Optimierung der Bauprozesse erwiesen. Aus der hierfür erforderlichen großen Planungs- und Detailgenauigkeit resultiert ein hohes Maß an Kosten- und Terminsicherheit. Gleichzeitig entsteht so eine qualitativ hochwertige, zukunftsweisende Architektur. Die bevorzugte Verwendung der Materialien Stahl und Glas ist typisch für die Architektur von SCHULITZ + PARTNER. Sie resultiert aus dem hohen Anspruches an Detailgenauigkeit und Vorfertigung sowie aus den hervorragenden Eigenschaften und Möglichkeiten mit ihnen gestaltprägend zu arbeiten. Das Büro SCHULITZ + PARTNER wurde 1974 von Prof. Schulitz in Los Angeles (USA) gegründet, der Hauptsitz 1983 nach Braunschweig (Deutschland) verlegt. Wichtige frühe Projekte waren u.a. das T.E.S.T.- Bausystem in Kalifornien und die hochinstallierten Institutsbauten IAM und CIM in Braunschweig. Die Referenzliste umfasst heute Gebäude verschiedenster Typologien und Größenordnungen, die vom Einfamilienhaus bis hin zum Fußballstadion mit 50.000 Sitzplätzen reichen.