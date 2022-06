Nach der Erfindung des bbq-donut® durch Dipl.-Ing. Sebastian Schmitt im Jahr 2006, wurde aus einer Idee schnell ein unverwechselbares Freizeitvergnügen. Einzigartig in Design und Funktion. Heute ist der bbq-donut® in über 40 Ländern weltweit erfolgreich als Vermietboot im Einsatz. Und die runde Form begeistert alle.

Freie Zeit zusammen genießen, gemeinsam Grillen oder einfach nur Entspannen - mit diesem Boot sind unvergessliche Erlebnisse auf dem Wasser garantiert. Dabei sind Sie absolut flexibel unterwegs: Motorisierung und Extras werden ganz individuell an Standort und Vorhaben angepasst. Der bbq-donut® ist für jede Altersgruppe geeignet. Auch ohne Bootsführerschein kann man das Steuer selbst übernehmen und mit Familie, Freunden oder Kollegen übers Wasser schippern. Gehen Sie mit der Maus auf Entdeckungstour und erfahren so, welche Möglichkeiten Ihnen der bbq-donut® als vermietbares Eventboot bietet.

Manufaktur „Made in Germany”



Alles unter einem Dach. Hochwertige Materialien und eine erstklassige Verarbeitung bilden die Basis für den Qualitätsanspruch "Made in Germany". Dabei setzen wir auf innovative Kunststoffe. Mit unserem Partner, der meta-technik® kunststoff KG, haben wir einen Spezialisten an Bord, der sich damit bestens auskennt. Verschiedene handwerkliche Schritte werden zentral am Produktionsstandort Hörstel zusammengefasst. Die Wege bei uns sind kurz. Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Versand sind nur wenige Meter voneinander entfernt. Da wird an Details gefeilt, neue Ideen besprochen, entwickelt und getestet. Der Fokus liegt dabei stets auf dem einfachen Handling. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Vermietgeschäft.