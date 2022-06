Unsere Architektur basiert auf einer ständigen Auseinandersetzung mit den Bedingungen einer sich wandelnden Gesellschaft und Umwelt. Grundlage hierfür ist ein integrierter Planungsprozess, der den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes berücksichtigt, von der Herstellung über die Unterhaltung bis hin zum Rückbau.

Ziel ist es, nachhaltige Gebäude zu ermöglichen, die minimale Auswirkungen auf unsere Umwelt haben und gleichzeitig ein Höchstmaß an Komfort bieten. Die Minimierung des Verbrauchs von Energie und Ressourcen werden bereits in der Vorentwurfsphase durch die entscheidenden Parameter bestimmt. Auf dem individuellen Weg zu einem unverwechselbaren Gebäude von höchster Qualität und Beständigkeit wird durch die baulichen Maßnahmen der Gesamtenergiebedarf niedrig gehalten. Nachhaltige Architektur darf sich nicht allein an ökologischen und ökonomischen Aspekten orientieren, sondern muss ebenso soziale und auch kulturelle Faktoren berücksichtigen.