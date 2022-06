American Warehouse - The Classic Design Company

Schon fast versteckt in dem kleinen Örtchen Kleinlangheim in Franken sitzt eine ganz außergewöhnliche Firma. Die Passanten verstehen oft nicht was in dem außergewöhnlichen Gebäude von American Warehouse eigentlich hergestellt wird…sie sehen von außen ein amerikanisches Lagerhaus und stellen fast täglich neue Vermutungen an. Brancheninsider sehen meist schneller was Sache ist. Die Liebe zum Detail rund um das Old Warehouse Style Gebäude verrät bereits die Kreativität des Unternehmens. Tritt man ein wird man von einer 5 m hohen Apfel essenden Miss Liberty empfangen und in eine andere Zeit versetzt. Ab jetzt weis jeder Besucher…hier arbeitet keine gewöhnliche Firma.

Seit 1995 ist das Unternehmen, das aus 8 kreativen Köpfen besteht, erfolgreich in der Nischenbranche nostalgische Einrichtungen tätig. Old American Style Einrichtungen und die passende Raumgestaltung war von Anfang an das Thema aller Unternehmungen.

Mit viel Liebe zum Detail werden eigene Ideen von Möbeln & Einrichtungselementen meist in Anlehnung an Klassiker vergangener Zeiten entworfen und anschließend in Kleinserien gebaut.

Viele eigene Möbelkreationen wie die Classic Diner Küche, ein komplettes Dinermöbel-Programm, Klassische Theken & Bars und vieles mehr gehören unter dem Label „American Warehouse The Original“ zum festen Programm.

Durch das Internet wurde das Team mittlerweile europaweit bekannt. So ist man oft in ganz Deutschland auf Liefer- & Montagetouren unterwegs. Auslandsobjekte in Spanien, auf den Kanaren sowie Österreich, Schweiz und Liechtenstein geniest das Team ganz besonders. Denn dann ist man stilgerecht im eigenen Truck mit Airstream-Trailer unterwegs und Arbeit fühlt sich ein bisschen wie Urlaub an.