Schön, dass Sie uns gefunden haben! Wir sind seit 1998 die Profis für American Country Decor und internationalen Landhausstil. Wenn Sie Country Living mögen, Pure Country, oder Shabby Chic sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Sehen Sie sich einfach ein bißchen um...

American Homestyles bietet eine große Auswahl rund ums Thema Landhaus, egal ob rustikal, klassisch, Vintage oder puristisch. Hier finden Sie die Klassiker, die den American Country Style so liebenswert machen: Den amerikanischen Schaukelstuhl - jenseits des Atlantik als Rocking Chair bekannt, amerikanische Gartenmöbel, den Windsor Stuhl, ökologische Old Fashioned Milk Paint Kasein-Farbe, wunderschöne neue und antike Quilts, Jacquard-Baumwoll-Decken, das maritime Bootsmodell, die Ausstechformen bzw. Cookie Cutters, natürlich Shaker-Stil, Kirschholzmöbel aus amerikanischer Kirsche, die amerikanische US Mailbox, und höbsche Vogelhäuser. Nicht zu vergessen die bunten Kalender von Lang oder auch klassische Adirondack Deck Chairs - wie z.B. den kanadischen Original Bear Chair. Und da sich der amerikanische Einrichtungsstil damals wie heute immer noch gerne ein wenig an Europa orientiert, finden Sie bei uns inzwischen auch stilistisch passende Produkte der europäischen Landhauswelt, wie zum Beispiel aus Skandinavien oder Großbritannien. Zahlreiche redaktionelle Berichte der deutschen Wohn- und Lifestyle-Presse, darunter Schöner Wohnen, Homes & Gardens, Country, Wohnen und Garten, Architektur & Wohnen, Lisa, Living at Home, Living & more, Country Homes, Landhaus Living, Casa, InStyle, Brigitte, Wohnidee oder Zuhause Wohnen unterstreichen unsere Kompetenz und Seriosität. Gerne stehen wir auch Ihnen mit unserem Fachwissen für Fragen zur Verfügung.