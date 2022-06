Thora Bernsdorff widmet sich seit über 25 Jahren mit Enthusiasmus und Detailkenntnissen Ihren Kunden sowie ihrem Beruf als erfolgreiche Interior Designerin und Kunsthändlerin. In ihr Aufgabenfeld fallen Renovierungen von Häusern und Wohnungen, Fensterdekorationen, Umbauten, Anfertigungen aller Art, eigene Entwürfe von Möbeln, Polstermöbeln, Lampen, Teppichen, Posamenten, Gesundheitsbetten und vieles mehr!Sonderwünsche ihrer Kunden bleiben keine Illusion, sondern werden mit hoher handwerklicher Präzision realisiert – "geht nicht... wird gehend gemacht!" – ist ihre Philosophie. Eine intensive persönliche Beratung sowie eine umfassende Betreuung sind die Voraussetzung für einen zufriedenen Kunden.Thora Bernsdorff ist die Personifizierung ihres Firmenamens "Town & Country". Sie lebte und arbeitete lange in Hamburg und hat ihre Wurzeln auf einem Gutsbetrieb in Schleswig-Holstein ... wohin sie jetzt wieder ganz zurückgekehrt ist. Hier verbinden sich Zeitgeist mit Tradition.