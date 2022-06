Hier ist Wallsuit, eine kräftige Dosis Kreativität und die Geschichte des Lebens, Arbeitens und Aktivseins in einer wohlbedachten Atmosphäre. Es ist für Menschen da, die ihre eigene Umwelt sorgsam gestalten. Mit Manufacture-on-Demand-Tapeten und Schmuckfliesen sowie mit individuellen Lösungen in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber.



Wallsuit bietet einen neue Sicht auf Wände und Räume. Als Kunstwerk der Kommunikation.

Zur Beziehung zwischen Mensch und Raum.

Wallsuit. Your way of living, working and hosting.